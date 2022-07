Wout van Aert crève après l'étape, reçoit l'aide de supporters et leur offre son maillot vert

Après une 11e étape massacrante, Wout van Aert a connu une petite mésaventure sur la route du retour vers le bus de l'équipe. Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma a été victime d'une crevaison et a fait appel au public en bord de route afin de pouvoir reprendre la route en descente. Une aide qu'il a su récompenser de la meilleure des manières.

Michele Pelacci, un spectateur qui était présent sur le bord de la route a raconté cette scène plutôt insolite avec le maillot vert de ce Tour de France 2022.

"Mon frère a été victime d’une crevaison, nous nous sommes arrêtés sur le bord de la route pour changer la chambre à air et devinez qui s’arrête 5 minutes après ? Wout van Aert", explique ce spectateur, images à l’appui sur Twitter. "Là, je lui dis 'hé Wout, il y a du liquide qui sort de ta roue", il me dit 'évidemment c’est une tubeless'. A ce moment-là, il demande une pompe et un garçon anglais lui en tend une. Le mec lui dit 'tu es une légende Wout' et Wout lui dit 'j’ai quelque chose pour toi, enlève-moi le maillot vert, il est à toi."

Un beau geste qui en dit long sur l'état d'esprit du coureur sur ce Tour de France dont il est un des grands protagonistes.