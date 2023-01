Wout van Aert connait ses huit équipiers pour les Mondiaux de cyclo-cross

L’épreuve masculine des championnats du monde de cyclo-cross à Hoogerheide, aux Pays-Bas, se tiendra le dimanche 5 février.

Côté belge, le favori Wout van Aert sera accompagné par Jens Adams, Eli Iserbyt, Timo Kielich, Gerben Kuypers, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte et Michael Vanthourenhout, champion de Belgique en titre. Les noms des coureurs viennent d'être annoncés par notre sélectionneur Sven Vanthourenhout. Thibau Nys sera le chef de file belge dans la catégorie Espoirs.

L’autre favori pour le maillot arc-en-ciel est néerlandais, il se nomme naturellement Mathieu van der Poel, titré lui en 2015, 2019, 2020 et 2021. Le tenant du titre Tom Pidcock ne défendra pas son titre mondial. Le coureur britannique a préféré se concentrer plus vite que les autres sur la saison sur route.

Chez les dames, où la course élites est prévue le 4 février, la confiance du sélectionneur est placée en Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle et Laura Verdonschot. Sanne Cant, titrée à trois reprises (2017, 2018 et 2019) a mis un terme à sa saison de cyclo-cross après son 14e titre de championne de Belgique décroché à la mi-janvier à Lokeren.

Du côté des juniors, on pointera la présence d'Antoine Jamin, un jeune coureur wallon.