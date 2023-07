Wout van Aert combatif du jour et pion essentiel de la stratégie de Vingegaard : "Il a repris plus que ce qu’on pensait"

"Je pense qu’on a mis une bonne pression à UAE. C’était une bonne chose en vue de l’attaque de Jonas", a observé van Aert qui se réjouit des 53 secondes grappillés par Vingegaard à Tadej Pogacar. "C’est plus que ce qu’on imaginait. C’est un bon jour pour l’équipe, c’est sûr."

Pour figurer dans l’échappée, van Aert a notamment profité du laxisme de l’équipe UAE, un choix qui l’interpelle. "Quand UAE doit contrôler le début d’étape, c’est toujours le chaos. Ils s’en désintéressent, je ne comprends pas… et au final un grand groupe est parti. On a essayé d’attaquer car avec Hindley et Ciccone dans le groupe, on ne pouvait pas vraiment relayer", a encore expliqué van Aert.

"J’espère remonter sur le podium pour une victoire d’étape", a enfin souri le Belge aprè