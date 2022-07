Wout van Aert : "C’est une déception d’arriver deuxième"

Wout van Aert y a cru mais il doit finalement s’incliner. Le Belge n’a pas remporté le contre-la-montre inaugural du Tour de France 2022.

Il avait pourtant devancé le favori du jour, l’Italien Filippo Ganna, le double lauréat de la Grande Boucle Tadej Pogacar et son meilleur ennemi Mathieu van der Poel. Mais il a été précédé par un autre Belge, Yves Lampaert.

Une occasion de porter le maillot jaune de ratée pour Wout van Aert, qui se fixe maintenant l’objectif d’aller le décrocher dans les jours qui viennent. "Je savais que je n’avais une opportunité uniquement aujourd’hui" explique Wout van Aert au micro de notre envoyé spécial Jérôme Helguers. "Je peux prendre des bonifications dans les prochains jours." Le plus important sera de se remobiliser le plus vite possible. "J’étais concentré sur ce contre-la-montre, ce sera important de changer d’esprit rapidement" termine el coureur de Jumbo Visma. "Mais c’est une déception d’arriver deuxième."