Wout van Aert averti pour un jet de déchet, il risque une minute de pénalité en cas de récidive

Wout van Aert enquille les deuxièmes places en ce début de Tour de France. Cette régularité exemplaire (et sans doute un peu frustrante) lui vaut de porter le maillot jaune. Une étourderie aurait pu le priver de sa tunique de leader. Lors de la 3e étape, le coureur de Jumbo-Visma a jeté un déchet hors des zones de collectes. Cela n’a pas échappé aux commissaires de l’UCI. Il a reçu un avertissement et une amende. Mais gare à la récidive.



Une nouvelle fois deuxième, van Aert s’est retrouvé dans le rapport quotidien des commissaires mais ce n’est pas pour son sprint "viril" avec Peter Sagan. On lui reproche d’avoir jeté un objet en dehors des zones dédiées. Ce qui est donc totalement interdit. Ce moment d’égarement n’a finalement pas trop de conséquences. WVA s’en tire avec un avertissement, 500 francs suisses d’amende et 25 points UCI.



S’il devait à nouveau commettre la même infraction durant ce Tour 2022, il risque beaucoup plus gros. En cas de récidive, il pourrait écoper d’une minute de pénalité. Une troisième incartade pourrait être synonyme d’exclusion.