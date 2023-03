Wout van Aert avant Tirreno-Adriatico : "Je ne suis pas dans la forme que j’aurais espérée"

WVA n’était pas au départ des Strade Bianche ce samedi. Après les mondiaux de cyclocross, où il a terminé deuxième derrière Mathieu van der Poel, van Aert est parti en stage en Espagne, mais il a été malade au début de son cap d’entraînement : "Après les mondiaux aux Pays-Bas, j’ai pris quelques jours de congé. En arrivant à Tenerife, je ne me sentais pas en forme. Mes premiers entraînements n’ont donc servi à rien. Après deux jours de stage, je me suis levé malade et je n’ai pas touché à mon vélo, les deux jours suivants".

C’est pour cela que van Aert avait décidé de faire l’impasse sur les Strade : "Ce n’est que deux semaines après les Championnats du Monde de Cyclo-cross que j’ai pu m’entraîner à nouveau et c’est pourquoi j’ai sauté le Strade. J’avais besoin d’un peu plus de préparation".

Difficile donc de savoir à quoi s’attendre pour van Aert dans une course au plateau relevé. On retrouvera tout d’abord le solide vainqueur des Strade, Tom Pidcock, Julian Alaphilippe et le sprinteur d’Intermarché, Biniam Girmay. Sans oublier bien sur Mathieu van der Poel, le meilleur ennemi de notre Wout national.