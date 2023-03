Wout van Aert avant Milan-Sanremo : "Gagner, ça me manque toujours et j’espère gagner demain ou les semaines qui viennent. Je sens que je suis prêt"

Si tout le monde a coché Tadej Pogacar comme le favori pour Milan-Sanremo, Wout van Aert fait partie des outsiders. D’autant plus qu’il a déjà remporté la classique.

Wout van Aert peut-il remporter Milan-Sanremo une deuxième fois après son succès en 2020 ? De l’avis de certains, comme Julian Alaphilippe, la réponse est oui après sa démonstration sur Tirreno-Adriatico.

"J’espère pouvoir dire que je suis d’accord avec lui", explique Wout au micro de Jérôme Helguers. "Pour le moment, j’ai bien roulé depuis le début, mais je n’ai encore gagné ou pas vraiment montré mes capacités. Donc c’est chouette de sa part, mais on va voir", rajoute le coureur Jumbo-Visma.

Avec encore aucune victoire sur la route cette année, Wout vit un début de saison différent de 2022. Mais pas de quoi inquiéter le coureur : "Gagner, ça me manque toujours et j’espère gagner demain ou les semaines qui viennent. La préparation est un peu différente, car j’ai été malade en stage et c’était important pour moi de changer les plans. Mais je sens que je suis prêt et c’est le plus important."

Pour cela, il faudra peut-être prendre des risques, notamment en descente pour mettre à mal Pogacar : "C’est important à chaque course de prendre des risques. Et ici avec le Poggio dans le final, il faudra sans doute le faire", conclut van Aert.

