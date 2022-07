Wout van Aert avant les Pyrénées : "L'étape la plus facile sur papier, mais dangereuse en descente pour les leaders"

Wout van Aert (Jumbo Visma), quasiment assuré de remporter le classement par points du Tour de France, va consacrer ses trois prochaines journées à protéger le maillot jaune de son coéquipier Jonas Vingegaard.

Suite aux abandons de Primoz Roglic et de Steven Kruiswijk, le rôle de WVA sera encore plus important dans les Pyrénées... Et le maillot vert est passé à l’attaque d’entrée de jeu pour accompagner la bonne échappée du jour en compagnie de son coéquipier Nathan Van Hooydonck pour laisser le poids de la course à d’autres équipes.

"Sur papier, c’est peut-être l’étape la plus facile dans les Pyrénées, mais c’est aussi peut-être la plus dangereuse dans les descentes pour les hommes du classement général, a souligné Wout van Aert au micro de la RTBF avant le départ de la seizième étape du Tour de France. Ce sera une étape cruciale. Nous ne sommes plus que six, et quand une échappée avec beaucoup de coureurs ou des garçons dangereux pour le général s’en va dès le départ, ce n’est pas facile à contrôle à six. Il faut donc mettre beaucoup d’énergie dès le début."