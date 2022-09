Wout van Aert avant les Mondiaux : "Avoir deux favoris est seulement un avantage quand on roule ensemble"

Reste maintenant à peaufiner la stratégie d’équipe. La Belgique est à Wollongong avec deux cartes maîtresses : Wout van Aert et Remco Evenepoel, récent vainqueur du Tour d’Espagne. L’an passé, cela s’était mal terminé pour la Belgique, malgré la présence des deux coureurs au départ. "Remco et moi faisons partie des favoris de la course" confirme Wout van Aert. "C’est un grand avantage d’avoir deux coureurs comme cela dans l’équipe. Mais c’est seulement un avantage quand on roule ensemble. C’est la leçon qu’on a tirée de l’an passé. On doit jouer les deux cartes et pas choisir. C’est la meilleure chose qu’on puisse faire."

Présents depuis plusieurs jours en Australie, les deux coureurs discutent ensemble des différentes stratégies à adopter en fonction du déroulé de la course. "On a beaucoup parlé des scenarii possibles et de ce que l’on veut personnellement" termine le récent maillot vert du Tour, qui assume l’étiquette de favori de la Belgique, tout en essayant de ne pas renouveler les erreurs collectives du Mondial de Leuven l’an dernier. "On va prendre nos responsabilités. Mais nous ne sommes pas les seuls favoris. Les autres équipes doivent aussi nous aider parce qu’on ne va pas faire la même erreur que l’an passé et rouler en tête sans que personne ne nous aide."

Tout se passe donc au mieux entre les deux coureurs, en témoigne ce moment lors de la conférence de presse du jour où van Aert a été clair sur la relation – pour ne pas dire l’union - qui le lie à Remco Evenpoel. "C’est exactement comme si nous devions prononcer nos vœux, comme lors d’un mariage. Oui, je le veux !"