Wout van Aert avant la 4e étape de Tirreno-Adriatico : "C’est une arrivée qui devrait me convenir, j’ai certainement des chances"

Après avoir renoncé au sprint mardi, Wout Van Aert a pris part à celui de mercredi au terme de la troisième étape de Tirreno-Adriatico, terminant à la sixième place.

"Nous avons essayé, mais il vaudrait peut-être mieux que j’y participe quand la course ou le final est assez difficile. En fait, un sprint massif comme celui-ci n’est pas mon occupation favorite", a reconnu van Aert.

Sur la route vers Foligno, van Aert et ses coéquipiers ont profité du vent pour faire éclater le peloton. "Je n’allais pas quand même pas dévoiler ce plan le matin. Je pense que nous avons surpris pas mal de gars. Nous avions vu cette section dans le roadbook et nous avons décidé d’y aller à fond. Malheureusement, aucun coureur du classement n’a été lâché. Tant pis, cela valait la peine d’essayer".

"Je suis satisfait. J’ai de bonnes sensations, surtout après cette étape où nous avons vraiment fait la course sur la fin. Je trouve toujours plaisant de jouer un coup comme celui-là dans les bordures, cela me motive. Le premier objectif était de faire gagner du temps à nos coureurs du classement. Quand le peloton est revenu, j’avais déjà dépensé beaucoup d’énergie. J’ai quand même voulu tenter le sprint, on ne sait jamais. Pour une fois que j’étais dans la roue de Fabio Jakobsen, il s’est avéré qu’il était assez loin. J’ai fait ce que j’ai pu, mais il n’y avait plus rien à faire. Ce jeudi, ce sera une belle étape et j’espère que j’aurai de bonnes jambes. C’est une arrivée qui devrait me convenir davantage et où j’ai certainement des chances", a prédit van Aert.