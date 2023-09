Wout van Aert avant l’Euro de Drenthe : "Un grand avantage d’avoir Arnaud De Lie comme 2e leader"

"C’est évident que si ça se termine par un sprint, c’est plus pour Arnaud", a ajouté van Aert à propos de la tactique de la Belgique dans le final. "Mon rôle sera peut-être davantage d’attaquer. En tout cas, on devra vraiment faire la course et ne pas attendre", a rappelé van Aert.

S’il paraît plat et facile au premier coup d’œil, le parcours sera bel et bien éreintant. Notamment en raison du Col du Vam, une côte courte mais très pentue.

"C’est particulier. C’est dur et le circuit final (à répéter 7 fois) est très technique avec des virages. La montée est courte mais c’est raide. Cela va être très dur je pense. Il y a un côté flandrien, je trouve. Cela me rappelle Gand-Wevelgem", a analysé van Aert. "La communication sera très importante, d’autant plus qu’on n’a pas d’oreillettes", a rappelé van Aert.