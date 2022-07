Wout van Aert avait "les jambes et la tête vides" au terme d'un Tour dont il est très fier

Savourer et évacuer le stress de trois semaines courues sans relâche au plus haut niveau sur tous les terrains. C'est ce qu'a voulu faire Wout van Aert dimanche sur la 21e et dernière étape du Tour de France qui se terminait aux Champs Elysées. Maillot vert avec une avance démesurée sur son Dauphin Jasper Philipsen, vainqueur dimanche, et un nouveau record de points, Wout van Aert n'a pas voulu prendre part à ce dernier sprint.

"Ce n'était pas nécessaire de sprinter", a souri van Aert. "Les jambes et la tête étaient un peu vides. Samedi, c'était mon dernier exploit, ça m'a procuré beaucoup d'émotions et ce dimanche j'ai senti immédiatement que je n'avais pas assez d'énergie pour aller chercher la victoire. Je pense que c'était donc mieux de franchir la ligne d'arrivée avec mes équipiers. On a gagné le Tour ensemble et c'était un sentiment magnifique."

Le Belge, défini "meilleur coureur du monde" par le maillot jaune Jonas Vingegaard, s'est ensuite dit très fier d'avoir ramené le maillot vert à la maison, 15 ans après Tom Boonen.

"Ça montre que j'étais là chaque jour sur ce Tour de France. Je pense que j'ai pris des points presque tous les jours. C'est quelque chose de particulier. Ce n'était pas facile car j'avais annoncé cet objectif bien avant le Tour de France, pendant l'hiver déjà. Quand tu y parviens ensuite, c'est quelque chose." Il a enfin terminé en évoquant ses objectifs pour l'an prochain...avec un sourire en coin. "Sur le plan personnel et collectif, ça va être très difficile de faire mieux....Je ne sais pas trop ce qui est possible."