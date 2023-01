Wout van Aert après son succès à Gullegem : "Les deux dernières semaines se déroulent vraiment bien"

Ne cherchez plus l’homme en forme dans les labourés cet hiver. C’est Wout van Aert. En gagnant à Gullegem, le champion de Belgique a ajouté un septième succès à sa saison de cyclocross. Ce samedi, le coureur de la Jumbo Visma n’a pas semblé perturbé par l’absence de Mathieu Van der Poel et Tom Pidcock. Bien au contraire.

Sur un parcours rendu compliqué par les conditions météorologiques, van Aert a même su se montrer patient. "Le tracé était devenu technique à cause de la pluie donc j’ai préféré rester dans les roues au début. Cela m’a permis de choisir mes trajectoires plus facilement" expliquait le Belge au micro de nos confrères de Sporza. D’abord dans l’attente, il a ensuite pris les devants pour ne plus les lâcher et ainsi lever les bras. "Les deux dernières semaines se déroulent vraiment bien. J’ai gagné à deux endroits qui ne m’avaient pas encore souri jusqu’à maintenant. D’abord Diegem et maintenant Gullegem."

Wout van Aert se présentera donc confiant sur la ligne de départ ce dimanche à Zonhoven. Une manche de Coupe de monde qui sera le théâtre du dernier affrontement entre le Belge et Van der Poel avant les championnats du monde l 5 février prochain.