Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté le Houffa Gravel, manche belge des UCI Gravel World Series, samedi, à Houffalize. Le Belge s’est facilement imposé face à ses adversaires et se qualifie pour le mondial.

Il était sans doute le coureur le plus attendu sur la ligne de départ et le favori du Houffa Gravel. Et Wout van Aert a répondu présent avec une large victoire : "C’était dur pour une première en gravel. C’était long et il y avait des parties difficiles. Mais je me suis vraiment bien amusé. J’étais immédiatement en tête avec d’autres. Et j’ai pu prendre du temps rapidement sur mes concurrents", déclare le coureur au micro de Quentin Weckhuysen.

Discipline entre le vélo de route, le cyclo-cross et le VTT, le gravel attire de plus en plus de gens. Des amateurs qui peuvent donc se comparer aux meilleurs. Dont van Aert : "Oui, j’aime bien. Quand j’étais tout petit, j’avais toujours mon vélo de cross dans les sous-bois. C’était un peu comme faire du gravel. Avec le Covid-19, le vélo a changé et je suis content finalement de faire cette course. C’était amusant. C’est entre la route et le cyclo-cross. C’est technique comme le cross, mais c’est plus long. Et puis, c’est une discipline spéciale, car les fans peuvent être aussi au départ. Il y avait plus de 1000 personnes sur la ligne. Et rouler avec les pros, c’est top pour eux."

Grâce à sa victoire, Wout van Aert se qualifie pour les Mondiaux de la discipline, qui se tiendront le 8 octobre en Vénétie, en Italie.

"Oui, c’est un peu un objectif le titre mondial. Quand je prends le départ d’une course, je veux gagner. Après, les championnats du monde sur route ou le Tour de France sont quand même plus importants. Mais c’est bien aussi d’avoir des objectifs comme ça pour finir la saison d’une bonne manière."

Avant de le voir fin septembre, Wout van Aert va d’abord revenir à la route avec le Tour d’Angleterre et les championnats d’Europe.