Wout van Aert après sa 3e place à Limoges : "J’étais proche, mais ça n’a pas marché à nouveau"

Il est encore passé tout près de la victoire, mais Wout van Aert a dû se contenter de la 3e place lors de la 8e étape du Tour de France remportée par Mads Pedersen.

Alors que l’arrivée était taillée pour ses qualités de puncheur, Wout van Aert s’est laissé enfermer lors de l’emballage final comme il l’explique au micro de Jérôme Helguers : "un sprint comme ça, c’est toujours difficile avec des gars qui s’arrêtent alors qu’ils mènent le sprint. J’étais bien placé par Christophe Laporte et quand j’ai senti que c’était dangereux, Mathieu van der Poel et Jasper Philipsen sont passés. J’étais bloqué alors que j’étais proche, mais ça n’a pas marché de nouveau."

Si l’on peut penser que van Aert est bloqué par son équipier, il n’en est rien pour le coureur de la Jumbo Visma: "je comprends qu’à la télévision, on peut penser ça. Mais, il a géré plus de 200 m en bosse et il était fort. C’est à moi de garder la bonne position derrière. Il a pensé que je passais à droite, mais c’était à gauche. Et quand Mathieu et Jasper sont passés, j’étais bloqué. J’ai relancé, je suis arrivé proche de Pedersen, mais ce n’était pas suffisant."

Frustrant, c’est le mot qui peut qualifier la première partie de ce Tour de France de Wout van Aert qui l’accepte cependant et qui va continuer pour arracher cette dixième victoire sur la Grande Boucle : "c’est comme ça toute la semaine. Les jambes sont là, mais ça ne veut pas marcher. C’est comme ça, il faut l'accepter. Mais je suis fier de mon équipe et de leur travail", conclut van Aert.