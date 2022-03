Wout van Aert après Milan-Sanremo : "Les attaques de Pogacar m'ont fait mal, je n'avais plus les jambes par après"

Grandissime favori de cette édition 2022 de Milan Sanremo, Wout van Aert a finalement dû s'avouer vaincu, poussé dans ses retranchements par plusieurs attaques successives dans le Poggio. Arrivé avec tous les leaders, il termine finalement à la 8e place. C'est donc un peu déçu, très fatigué et un brin fataliste qu'il s'est présenté au micro de Jérôme Helguers après la course.

"C'était une course très rapide avec le vent de dos, le Poggio et la Cipressa ont été grimpés très rapidement. Les attaques de Pogacar m'ont fait du mal, je parvenais à rester dans sa roue mais je n'avais plus de jambes par après" entame-t-il.

Comme beaucoup, il n'est pas forcément surpris du récital en descente de Matej Mohoric : ""Je savais que Mohoric pouvait être dangereux quand je l'ai vu dans le groupe de tête après le Poggio. Il est passé devant au début de la descente mais j'étais bloqué derrière van der Poel et Pogacar. Et à partir du moment où il est parti seul en tête, c'est devenu difficile."