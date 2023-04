Wout van Aert après la reconnaissance de Paris-Roubaix : "J’ai encore mal au genou et aux côtes... ce n’est pas top"

Assez déçu après le Tour des Flandres de dimanche dernier et sa 4e place, van Aert assure avoir tourné la page. "Oui, déjà lundi j’ai bien réalisé que j’avais tout simplement été battu par plus fort. Dimanche, c’était une grande déception pour moi parce que j’étais en confiance et persuadé que je pouvais accompagner les meilleurs. Ça n’a pas été le cas mais ce n’est pas un scandale non plus, il n’y a pas de quoi avoir honte de ma course. Il y avait plus fort, c’est comme ça".

"J’espère encore avoir la condition", ajoute Wout van Aert. "Mais j’ai encore un peu mal au genou et aux côtes, suite à ma chute dans le Tour des Flandres. Ce n’est pas idéal, j’espère que je vais pouvoir encore récupérer un peu plus d’ici dimanche mais en ce moment, ce n’est pas top. Au niveau du moral ? Eh bien ça va toujours un peu ensemble, avec la physique. C’est sûr que j’ai tourné la page des Flandres et qu’il y a maintenant une grande opportunité pour l’équipe et moi à Roubaix. Je vais faire mon maximum, comme toujours", conclut le leader belge de la Jumbo-Visma.