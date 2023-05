Wout van Aert annonce la couleur avant le Tour de France : "Je jouerai davantage les victoires d’étape que le maillot vert"

Sensationnel lors du dernier Tour de France, Wout van Aert sera encore au rendez-vous de la Grande Boucle cette année mais avec une approche différente.

Avec trois victoires d’étapes et un maillot vert remporté avec autorité, Wout van Aert était clairement l’un des hommes forts du Tour l’an dernier. Cette saison, il compte changer d’approche comme il l’a expliqué dans un entretien à Wielerrevue. "Je roulerai d’une manière différente sur le Tour. L’année dernière, je n’étais plus humain une semaine après", a-t-il expliqué en préambule avant d’annoncer que son attention sera davantage tournée "vers les victoires d’étapes et moins sur le maillot vert".

La présence des Championnats du monde seulement trois semaines après la fin du Tour explique aussi ce changement de mentalité. "Un objectif m’attend donc l’état d’esprit à Paris sera très différent. J’ai pensé à participer au Giro mais cela ne correspondait pas à mon programme et le Tour est la meilleure préparation."

Le coureur de la Jumbo-Visma a aussi évoqué sa performance lors de la 18e étape vers Hautacam où il a impressionné tout le monde. "Je me suis surpassé. Les gens m’en parlent presque tous les jours et cela a aussi de la valeur pour moi, je peux aussi gagner des étapes de montagne."

Avec la reconquête de la victoire de Jonas Vingegaard comme principal objectif, Jumbo-Visma aura de quoi faire.