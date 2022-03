Wout van Aert ajoute l'E3 à sa collection : "Aucune discussion pour savoir qui allait gagner, notre plan a fonctionné à la perfection"

Deux courses disputées en Belgique cette saison, deux victoires : Wout van Aert n'a pas encore trouvé à qui parler sur les Flandriennes après sa démonstration sur les routes du Grand Prix de l'E3 ce vendredi. Et quand quelqu'un réussit à suivre le Champion de Belgique, c'est un... coéquipier, Christophe Laporte en l'occurrence : les deux hommes se sont présentés ensemble sur la ligne d'arrivée à Harelbeke après avoir collaboré durant quarante kilomètres et dégoûté leurs adversaires.

"Ce n'était pas si simple que ça en a eu l'air !, a souri Wout van Aert après ce Grand Prix de l'E3. La prestation de l'équipe a été fantastique, même si nous n'étions plus que six après avoir perdu Tosh (Van der Sande, tombé, ndlr) très tôt dans la course. On savait où on devait se placer, et on a fait tout ça d'une manière incroyable. À deux devant, on savait qu'on pouvait tout donner, et avec Tiesj Benoot présent derrière, on avait un bon point d'appui et de quoi semer le doute dans leur esprit. Cette victoire, cela signifie beaucoup pour moi : l'E3, c'est une grande Classique en Flandre. À l'arrivée, il n'y a eu aucune discussion entre nous : d'autres grandes échéances arrivent, et c'est comme ça qu'on veut rouler. Notre plan a fonctionné à la perfection."