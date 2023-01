Wout van Aert absent : Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout se pointent l'un et l'autre comme favori

En l'absence de Wout van Aert, Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout se sont désignés l'un et l'autre comme le principal favori des championnats de Belgique de cyclocross dimanche à Lokeren.

Après une période compliquée, Iserbyt a retrouvé des couleurs ces derniers jours mais ne se voit pas pour autant comme le principal favori et souligne la forme de Michael Vanthourenhout, son équipier chez Pauwels Sauces-Bingoal. "Michael est dans la meilleure forme de sa carrière et c'est un parcours qui nous convient à tous les deux. Les virages sont peut-être un peu plus en ma faveur mais cela glisse beaucoup et c'est plus son truc. Je me sens bien et je me réjouis de cette bataille", a souri Iserbyt lors d'un point presse en semaine.