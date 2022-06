Wout van Aert absent du championnat de Belgique, ça change quoi ?

Première conséquence, sans doute la plus évidente, la formation Jumbo-Visma va devoir revoir son plan de bataille. Plus question de jouer la carte défensive pour favoriser un sprint de van Aert. Nathan Van Hooydonck, Tiesj Benoot et Tosh Van der Sande auraient du protéger leur leader, ils auront carte blanche. Et si le vent souffle assez fort (et dans la bonne direction), ils seront sans doute bien placés avant d'aborder la ligne droite des Moeren. Même avec van Aert ce trio aurait dû être attentif, mais sans lui ils devront tenter de forcer la décision.



Privé de pur sprinter le Wolfpack va devoir attaquer. Quick Step - Alpha Vinyl, spécialistes des bordures, se découvrira sans doute avec moins de retenue. Remco Evenepoel, Yves Lampaert et consorts peuvent tout faire exploser. L'auraient-ils fait au risque d'emmener le multiple champion du monde cyclocross sur le porte-bagage ? "On espère qu'il y ait du vent. Sinon, on devra faire un truc spécial. J'ai déjà gagné à près de la mer à La Panne, tu ne sais jamais ce qu'il va se passer", a commenté Lampaert 2e place dans le chrono.



Avec ou sans Wout, la tactique ne sera donc pas la même. "Avec la présence de Wout van Aert, je pense que beaucoup l'auraient regardé", analyse Gérard Bulens. Pour notre consultant la rivalité entre plusieurs équipes, Lotto-Soudal et Alpecin par exemple pourrait "ouvrir une porte à des coureurs puissants qui peuvent résister à un retour final du peloton". "Dans ce scénario, je pense à Philippe Gilbert et à sa science de la course et à un Remco totalement libéré."