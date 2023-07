Wout van Aert à propos des deux monstres Vingegaard et Pogacar : "C’est fou ! Ils sont tous les deux très forts"

Wout van Aert a de nouveau abattu un travail colossal pour son équipe lors de la 14e étape du Tour de France 2023, finalement remportée par le jeune espagnol Carlos Rodriguez, devant les deux monstres Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Impressionnant dans le Col de Joux-Plane, le coureur belge a salué le travail de ses équipiers après la course.

"On a vraiment fait la course aujourd’hui. C’était une dure journée mais on voulait fatiguer les autres", a confié van Aert au micro de Jérôme Helguers.

D’abord décroché dans le Joux-Plane, WVA a puisé dans ses dernières ressources pour produire un effort monstrueux et remonter en tête du groupe. "C’était trop dur pour moi de suivre mais quand j’ai entendu que Majka (UAE) avait ralenti le tempo, ça m’a motivé pour revenir une dernière fois", a-t-il expliqué.

Avant de conclure sur les deux extraterrestres du Tour, Vingegaard et Pogacar, qui se tiennent désormais en 10 secondes : "C’est fou ! Même après une étape difficile comme celle-ci, la différence est minime. Ils sont tous les deux très forts".