Wout van Aert a perdu le maillot jaune sur Paris-Nice : "Mes jambes ont accusé le coup, j'ai préféré finir tranquillement"

En tête du classement général de Paris-Nice après avoir remporté le contre-la-montre mercredi, Wout van Aert (Jumbo Visma) n'aura eu l'occasion de porter le maillot jaune que pendant une journée : WVA a perdu plus de 24 minutes ce jeudi et terminé l'étape bien au chaud dans le gruppetto, loin derrière son coéquipier Primoz Roglic, nouveau leader. Mais pas de quoi inquiéter les supporters du phénomène belge.

"C'était vraiment une journée difficile, a souligné Wout van Aert. Ça a été très dur pour contrôler l'échappée avec l'équipe. Ensuite, Arkea a accéléré dans la dernière ascension, mes jambes ont accusé le coup et mon cerveau a pris la décision de terminer un peu plus tranquillement. Ce sera sûrement un avantage lorsqu'il faudra que j'aide Primoz (Roglic) pendant le week-end, et puis j'ai aussi les classiques dans un coin de la tête."