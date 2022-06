Wout van Aert a les yeux rivés sur le maillot jaune : "Il y a beaucoup d’opportunités pendant la première semaine"

Le Tour de France 2022 démarre ce vendredi du Danemark. Un grand départ scandinave qui pourrait permettre à un Belge de briller et pourquoi pas de récupérer un maillot jaune lors des premières étapes. Wout van Aert pourrait en effet profiter du chrono inaugural pour s’offrir la tunique de leader.

Le champion de Belgique 2021 avait cependant dû faire l’impasse le week-end dernier et n’avait pas pu défendre son titre à cause d’une douleur au genou. Une petite blessure qui a désormais disparu mais qui a un petit peu retardé sa préparation comme il l’a expliqué à Jérôme Helguers dans le cadre de la présentation des équipes : "Je me sens bien mais c’est un peu difficile après les blessures de la semaine passée. Physiquement je suis prêt mais j’ai manqué un peu d’entraînement. On va voir si c’est un problème ou pas".

Mais le Belge veut tout de même croire en ses chances de maillot jaune même si l’adversité sera grande : "Je pense que c’est toujours un rêve pour moi de porter le maillot jaune une fois. Cette année le parcours est bon pour ça. Il y a beaucoup d’opportunités pendant la première semaine. Ça commence par le contre-la-montre. J’aimerais bien le porter immédiatement mais si ce n’est pas possible, je veux arriver avec peu de retard pour garder des options pour les jours suivants".

Car face à lui, on retrouvera la crème de la crème de la discipline avec notamment Stefan Kung mais surtout Filippo Ganna : "Je pense que c’est bon pour moi d’avoir un parcours dans le centre-ville. La distance est bonne pour moi mais le grand est Ganna, c’est sûr. Pour lui aussi c’est un avantage d’avoir un chrono plus court. Ça va être difficile. C’est le plus haut niveau au monde".

Et van Aert aura beaucoup de caméras braquées sur lui. Après d’autre sport, Netflix a jeté son dévolu sur le cyclisme et va suivre certaines équipes sur le Tour de France, dont l’équipe Jumbo Visma. Une présence qui ne risque pas de déstabiliser l’ancien champion de Belgique : "Ils nous suivent depuis début mai, depuis la préparation du Tour et c’est amusant. On a toujours les caméras autour et on est habitué parce qu’on a déjà fait des reportages sur l’équipe les dernières années. Ce n’est pas vraiment nouveau. La plus grande différence c’est qu’ils veulent montrer les choses pour tout le monde et donc pour des gens qui connaissent un peu moins le cyclisme. Les questions sont parfois un peu bizarres mais je pense que ça va être une grande tribune pour le cyclisme".