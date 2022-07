Wout van Aert à Herentals : la rockstar d'un critérium pour du beurre… et l’argent du beurre

On en oublierait presque que les coureurs engagés avaient une centaine de kilomètres à boucler. "On imagine que c’est Wout qui va gagner. C’est le critérium de Herentals, il vient de la région, ce serait normal de le laisser lever les bras", témoigne un habitué dont le balcon donne sur la ligne d’arrivée. Et il ne s’y trompe pas : après deux heures de course, c’est effectivement Wout van Aert qui franchit la ligne en première position. Dans ce scénario qu’on croirait écrit à l’avance, c’est Mathieu van der Poel qui termine deuxième, juste devant Tim Merlier. De quoi obtenir un cliché de choix sur le podium. Un podium sur lequel van Aert prendra la parole devant un parterre de 25.000 supporters acquis à sa cause. "C’est un sentiment incroyable. J’avais des frissons en vous voyant tous habillés en vert pour me soutenir. Faisons de cette soirée une grande fête !" Soyons de bon compte, personne n’a assisté ce soir-là à une véritable course. Mais tout le monde a vécu un inoubliable moment de folklore. Car voir passer les idoles de l’été cycliste au pas de sa porte, ça vaut bien tout le beurre du monde.