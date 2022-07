Wout van Aert a fait craquer Pogacar à Hautacam : revivez le moment clé de la 18e étape

Qui aurait cru que Wout van Aert parviendrait à faire craquer Tadej Pogacar dans la montagne ? Pourtant c’est bien ce qu’il s’est passé ce jeudi lors de la 18e étape du Tour de France 2022, la dernière en montagne. Tout simplement extraordinaire, le Belge a réalisé un véritable exploit sur les routes qui reliaient Lourdes à Hautacam.

A l’attaque dès les premiers mètres de la course, van Aert a gravi les Cols d’Aubisque et de Spandelles sans problème pour se présenter au pied de la montée vers Hautacam en compagnie de Daniel Martinez et Thibaut Pinot après avoir fait décrocher une trentaine de coureurs.

Dans l’ultime ascension, van Aert a 'torturé' Pinot avec un tempo soutenu pour le décramponner. Il a ensuite vu le groupe du maillot jaune se rapprocher et a abandonné ses chances de victoire pour se mettre au service de son leader.

Le Belge a alors tout donné sur 600m pour fatiguer un Tadej Pogacar déjà émoussé par ses 4 attaques sur le Col de Spandelles. Le Slovène a logiquement fini par craquer alors que van Aert a prolongé son effort pendant quelques hectomètres pour lancer Vingegaard vers la victoire d’étape et du général.

Un travail héroïque pour un Wout van Aert sensationnel et finalement troisième de cette étape pour purs grimpeurs. Il a d'ailleurs été élu très logiquement combatif de cette étape.