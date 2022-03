"Wout van Aert a d'autres objectifs que le maillot jaune, mais il a peut-être connu un off day", analyse Gérard Bulens

Et notre consultant cyclisme d'ajouter : "Wout van Aert a d'autres objectifs que le maillot jaune durant cette édition de Paris-Nice. Il avait coché l'étape de vendredi, on verra bien. Il a peut-être connu un off day aujourd'hui. Je pensais qu'il était logiquement capable de rester un peu plus au contact. Il y a l'expérience de l'an dernier à Tirreno Adriatico, où il s'est énormément battu, il a laissé beaucoup de force. Ca lui a coûté pas mal de désillusions par la suite. On a tenu compte de tout cela. En lui-même, il vit déjà en fonction de Milan - Sanremo ou du Tour des Flandres notamment. S'il doit intervenir, je suis persuadé qu'il jouera son rôle d'équipier."

Du côté belge, trois compatriotes ont livré une belle journée. "L'étoile véritable du côté belge aujourd'hui va à Mauri Vansevenant. Il n'a jamais quitté ce groupe où ça a bagarré. Il y a eu de belles accélérations en fin de course, il était là, il est resté là sans aucune difficulté semble-t-il. Il y a aussi eu les deux Belges chez Lotto : Steff Cras, qui a encore une marge de progression, et Harm Vanhoucke, très intéressant mais il a un problème dans la descente. On a expliqué cela en détails, cette chute tragique. Il va avoir du mal à effacer cela de sa mémoire malheureusement", a conclu notre consultant Gérard Bulens.