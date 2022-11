Wout Faes veut se montrer avant la Coupe du monde : "J’espère avoir quelques minutes face à l’Egypte"

Jeudi dernier, le sélectionneur fédéral Roberto Martinez a annoncé la liste des 26 joueurs qu’il emmènera à la Coupe du monde. Une liste dont fait partie Wout Faes, 24 ans, qui s’est imposé comme le patron de la défense de Leicester dès son arrivée chez les Foxes cet été. L’ex-Anderlechtois s’est confié au micro de notre journaliste Quentin Weckhuysen à 8 jours de la première rencontre face au Canada.

"On sent que la Coupe du monde arrive", a déclaré Faes, qui est arrivé au centre national de Tubize lundi, à l’instar de ses coéquipiers. "Dès qu’on est arrivés ici, on a eu le sentiment que le tournoi commençait".

Contrairement aux précédentes éditions, les équipes n’auront que très peu de temps pour préparer le Mondial. "Ça peut être positif", a réagi Faes. "Les joueurs sont en forme, ils jouent dans leur club et c’est important qu’on soit à 100% au Qatar".

Avec 1 sélection à son compteur (5 minutes face à la Pologne), Faes fait partie des joueurs les moins expérimentés du groupe. Il n’abandonne néanmoins pas l’idée de débuter comme titulaire : "On travaille les automatismes à l’entraînement. Mais j’espère avoir quelques minutes face à l’Egypte vendredi. Ça pourra peut-être changer quelque chose pour moi. Il faudra se montrer à 100% à l’entraînement puis ça sera au coach de prendre sa décision. J’ai l’envie, je suis en forme et je fais de bons matches en Angleterre. Je viens ici avec une grande envie mais sans pression".

"Depuis que j’évolue en Premier League, on me regarde différemment. Le coach sait que je joue dans le meilleur championnat du monde et que je réalise de belles prestations", a poursuivi Wout Faes.

Avant de conclure sur les ambitions belges au Qatar : "Il faut entamer la phase de groupes et finir le plus haut possible. Et après on verra, ça dépend aussi du tirage".