Wout Faes sur sa sélection : "Vu mes prestations en Premier League, je mérite cette sélection"

Wout Faes fait partie des 26 appelés par Roberto Martinez pour la Coupe du monde au Qatar. Une sélection surprise pour certains, mais pas pour le défenseur de Leicester.

La défense des Diables Rouges a rajeuni fameusement avec les sélections de Zeno Debast, Arthur Theate et Wout Faes. "C’est une énorme fierté quand j’ai appris ma sélection" a d’ailleurs déclaré au micro de Pierre Deprez le défenseur de Leicester.

"J’ai tout de suite pensé à ma femme qui regardait aussi la conférence de presse du coach en live. Elle était un peu stressée. Mais on est tous les deux super contents de cette sélection. Pour moi, ma famille, mon frère, mes amis, c’est un moment magique de pouvoir suivre ça. Je pense que les semaines qui vont arriver, je vais en profiter un maximum. J’étais quand même un peu stressé pour la sélection, car on ne sait jamais. C’est la décision du coach et de son staff."

Avec seulement cinq minutes de jeu disputées sous la vareuse nationale, Faes ne faisait pas figure de favori pour intégrer la liste des 26. Mais depuis son transfert cet été à Leicester et au vu des dernières prestations, le joueur formé à Anderlecht trouve que c’est justifié : "Je pense que vu mes prestations en Premier League, je mérite cette sélection. Et je vais tout faire pour repayer cette confiance. J’ai appris la nouvelle à l’entraînement, on faisait du yoga car on avait une séance de récupération. J’avais demandé au prof de pouvoir suivre la conférence de presse et elle était d’accord. Et après il y avait tout le groupe à côté de moi. C’était un bon moment et comme je l’ai dit je vais tout faire pour profiter de ces semaines qui arrivent et donner mon maximum", conclut le joueur.