Wout Faes sauve un ballon sur la ligne pour sa première titularisation... et célèbre son intervention comme s'il avait marqué un but

Wout Faes se souviendra longtemps de sa première titularisation chez les Diables Rouges, ce vendredi soir à l'occasion de Suède - Belgique : le défenseur central de Leicester, aligné aux côtés de Jan Vertonghen par Domenico Tedesco, a sauvé un ballon sur sa ligne de but lors de la première offensive suédoise.

Alors que Dejan Kulusevski avait pris en défaut le côté gauche de la défense belge, l'ailier de Tottenham a vu sa frappe filer vers le but malgré le réflexe du bras de Thibaut Courtois. La course du ballon a été freinée par l'intervention du portier des Diables Rouges, et Wout Faes a réussi, in extremis, à l'empêcher de rentrer entièrement dans le but belge... Le poing rageur, l'ancien défenseur d'Anderlecht et d'Ostende a ensuite fêté ce sauvetage comme s'il avait inscrit un but.