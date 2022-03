Wout Faes novice mais ambitieux : "Mon style de jeu peut me permettre de devenir un leader chez les Diables"

Véritable roc dans la défense de Reims, Faes n’a raté qu’un petit match de Ligue 1 à cause du Covid. Pour le reste, il a tout joué et s’est même permis le luxe de planter quatre buts et d’endosser le rôle de capitaine. Des responsabilités de défenseur-buteur-leader qu’il espère pouvoir avoir avec les Diables : "J’espère vraiment avoir ma chance. Ces derniers mois, j’ai franchi beaucoup de paliers dans ma carrière. Je pense avoir fait les bons choix, ne pas avoir brûlé les étapes. Si j’estime être un leader ? Oui, c’est important en tant que défenseur. Mon style de jeu me permet de l'être à Reims donc je peux faire la même chose chez les Diables. Mes buts ? Oui, mon premier boulot c’est d’empêcher les autres d’en marquer, mais si j’en inscris moi-même, tant mieux…" sourit-il.

Alors que sa 2e saison à Reims touche à sa fin, Faes pourrait donc envisager un départ pour franchir un nouveau palier. Mais pas question de faire le mauvais choix, lui qui dit préconiser avant tout le sportif : "C’est difficile de se projeter, la saison est encore longue. Je suis bien à Reims. Après, je pense que quelques clubs risquent de me suivre. Mais je veux jouer et progresser. Je privilégierai les clubs qui ont un vrai projet sportif."

Questionné à nouveau sur les Diables en fin de conférence, Faes l’a répété : "J’espère vraiment faire mes débuts lors de ce rassemblement."

Espérons pour lui que Roberto Martinez l’entendra de cette oreille et que les deux hommes seront en… Faes.