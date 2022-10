Wout Faes nouveau taulier de Leicester : "On dirait qu’il est ici depuis bien plus longtemps"

Wout Faes est en forme. Désormais titulaire indiscutable à Leicester, le défenseur se place comme un prétendant très sérieux dans l’optique de la Coupe du monde.

Titulaire à partir de la 8e journée de Premier League, Wout Faes n’a plus manqué une minute de jeu depuis. Le moins que l’on puisse dire, c’est que, dans les chiffres, son impact est indéniable.

Les Foxes ont joué six matches sans lui et six autres avec. Sans lui, Leicester avait pris 1 point sur 18. Avec lui, ce total monte à 10 points. Quand il était sur la pelouse, les hommes de Brendan Rodgers ont également encaissé deux fois moins de buts (8 contre 16). Son entraîneur n’a pas tari d’éloges à son sujet : "Je pense que vous pouvez le voir d’après ses performances, on dirait qu’il est ici depuis bien plus longtemps. J’aime la façon dont il défend. Il est agressif, fort. Vous voulez que vos défenseurs centraux soient des combattants et compétitifs."

La défense des Diables est actuellement en difficulté sur le terrain. Certains jouent mais ne prestent pas à leur niveau (Toby Alderweireld, Jan Vertonghen) alors que Jason Denayer doit retrouver du rythme dans un championnat peu relevé et que Dedryck Boyata ne joue pas énormément à Bruges.

Pas très haut dans la hiérarchie des défenseurs dans l’esprit de Roberto Martinez (ndlr : il n’a joué que cinq minutes sous le maillot de l’équipe nationale), Faes pourrait bien marquer des points précieux dans la course au Qatar.