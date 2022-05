Wout Faes et les Diables, l'histoire d'amour promise n'a pas encore débuté

Il a 24 ans, est Belge, a toujours fait partie des sélections nationales de jeunes, s'illustre chaque semaine en championnat de France, mais n'a pas encore reçu une seule minute de jeu de Roberto Martinez chez les Diables. Wout Faes ne s'en inquiète pas, en tout cas c'est ce qu'il dit, mais à six mois de la Coupe du Monde, il y pense, bien sûr.

"Si je ne suis pas au Qatar en novembre je serai déçu, je le reconnais. Tous les joueurs qui ont déjà été convoqués veulent y être. Et tous les joueurs pensent qu'ils le méritent, moi aussi".

En novembre 2020, il a reçu sa première convocation. Il a effectué le stage avec le groupe, en préparation des deux matchs qualificatifs contre l'Estonie et le Pays de Galles. Sans jouer. Rebelotte en mars, mais là, la surprise et la déception étaient plus importantes parce qu'il s'agissait de deux matchs amicaux (Irlande et Burkina Fasso) pour un groupe de joueurs SANS les cadres ayant plus de 50 sélections à leur actif. La plupart des jeunes belges y ont reçu du temps de jeu.

"Je ne me l'explique pas, j'étais surpris aussi: depuis mes débuts à Reims je joue tous mes matchs, je me montre, j'avais fait un bon stage avec les diables, donc je pensais avoir du temps de jeu. Ce n'est pas agréable de ne pas en recevoir mais ce sont les choix du coach, je dois faire avec. J'attends ma chance, quand elle viendra je la saisirai.

Avant le regroupement de novembre, il y avait eu des matchs en octobre et je n'étais même pas dans la pré-sélection. Mais je ne me suis pas inquiété non plus, parce que je savais que je continuais à être suivi par le staff de Roberto Martinez, et que mes prestations en club étaient de bon niveau".