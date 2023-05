Wout crève, Pogi tombe, Remco abandonne : trois frustrations pour les fans de cyclisme

Deux semaines plus tard, le décor et les acteurs ont changé. Pas l’attente. Depuis plusieurs jours, on ne parle que de ça : la confrontation entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Deux des plus grands talents du peloton enfin au départ de la même course. Des sourires et une poignée de main échangés au départ et c’est tout. Avant même le demi-tour à Bastogne, une descente rapide, un trou, une chute. Mikkel Honoré valdingue et envoie Pogi, son leader au tapis. L’odeur du duel s’évapore. Le champion du monde déploie ses ailes dans la Redoute puis s’en va définitivement dans la cote de Cornemont. Porté par la foule, Remco embrasse sa deuxième Doyenne.