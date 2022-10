WorldSkills Competition 2022 Special Edition : 8 jeunes compétiteurs belges en lice !

Valentin est un compétiteur dans l’âme : " J’aime l’adrénaline et j’adore me prouver que je suis capable de me dépasser ". A force d’entraînements et de formations, Valentin perfectionne sa technique.

" WorldSkills, c’est une expérience qu’on ne peut faire que deux fois dans sa vie au niveau international. Il faut le faire ! C’est lorsqu’on entend sonner la fin de la compétition qu’on se rend compte du chemin parcouru et à quel point c’est incroyable d’être arrivé jusqu’ici ! ".