Worlds Rocket League : les Belges loupent leurs demi-finales, Team Vitality triomphe

Après avoir montré un visage plus que convainquant lors des phases de poules et une victoire solide en quart de finale face à SpaceStation, on attendait beaucoup de la Team Liquid et de son joueur vedette, le belge Atow. Malheureusement, la Team BDS, championne du monde en titre s’est dressée face à eux et ne leur ont pas fait de cadeaux. C’est donc sur un 4-0 que la team Liquid quitte ce tournoi, résultat décevant pour l’équipe mais qui aura permis au monde entier de voir l’étendue des talents d’Atow qui aura vraiment été la pièce maitresse de son équipe tout au long du championnat. Il se trame d’ailleurs beaucoup de rumeurs autour de lui quant à son avenir. Les prochaines semaines seront mouvementées pour notre meilleur espoir national