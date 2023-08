Worlds RLCS 2023 : une semaine pour écrire l’histoire de Rocket League, avec un exploit belge en perspective

En parlant de dévouement, il est impossible de parler de Rocket League en Belgique sans parler de notre pépite nationale : Atow. Engagé dans la Team Liquid, l’une des plus grandes organisations esport du monde, dès ses 14 ans et donc un an avant une possible participation aux RLCS qui ne permet pas aux joueurs de moins de 15 ans d’y jouer.

On connaissait son potentiel et il n’aura pas fallu longtemps pour qu’il prouve au monde entier son talent. À l’instar de Remco Evenepoel en cyclisme, sa jeunesse, sa fougue et son amour pour sa discipline font de lui l’un des meilleurs joueurs du monde à à peine 16 ans. Il est notre meilleure chance de remporter ce championnat du monde.