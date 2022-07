World Triathlon Series : Jelle Geens, 5e à Hambourg, poursuit sa belle série, Hayden Wilde vainqueur

Jelle Geens a pris la 5e place du sprint (750 m natation, 20 km vélo et 5 km à pied) de Hambourg, manche du championnat du monde de triathlon. Très régulier ces dernières semaines, notre compatriote grimpe sur le podium provisoire au classement général des WTS.



Le Néo-Zélandais Hayden Wilde a lui fait coup double en Allemagne. Il a remporté l’épreuve et a pris la tête au ranking mondial. Impérial à pied (14.07 au 5 km), le médaillé de bronze des JO de Tokyo s’est imposé devant l’Australien Matthew Hauser et le surprenant marocain Abdelmoula Jawad. Le Français Léo Bergère et Jelle Geens ont complété le Top 5 du jour. Marten van Riel, positif au Covid, a fait l’impasse sur cette course.



Geens vient d’enchaîner quelques solides résultats. Il a terminé 8e à Leeds avant de s’installer dans les cinq premiers : 5e à Leeds, 4e à Montréal et donc 5e Hambourg.



La championne olympique Flora Duffy a gagné chez les dames devant la Britannique Beth Potter et l’Allemande Lisa Tertsch. En l’absence de Claire Michel (mollet) et Valerie Barthelemy (covid), Jolien Vermeylen s’est classée première Belge (36e). La Bermudienne, tenante du titre mondial, remonte à la deuxième place du classement et derrière Georgia Taylor-Brown, toujours leader.