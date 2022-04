World Tour : Lotto Soudal, en difficulté au classement UCI, a 6 mois pour sauver sa licence

A la fin de la saison, l’UCI doit réattribuer les 18 licences World Tour. Elle se base sur les points récoltés par les 60 premiers coureurs sur chaque course du calendrier UCI, sur les trois dernières années. En fonction de leur importance, les courses rapportent plus ou moins de points. Le top, c’est une victoire au classement final du Tour de France, qui rapporte 1000 points.

Or, avec douze victoires l’an dernier seulement, dont huit world tour et aucun podium sur une classique depuis le début de la saison, Lotto Soudal est pour l’instant dans la zone rouge, en 20ème position. Si la saison s’arrêtait aujourd’hui, elle devrait espérer que deux des trois équipes continentales pro qui la précèdent, à savoir Alpecin-Fenix, Arkea-Samsic et Cofidis, ne se portent pas candidates à l’obtention de la licence World Tour. C’est visiblement le cas d’Alpecin-Fenix, qui profite de la notoriété de Mathieu Van der Poel pour s’assurer une place sur les grandes courses. Néanmoins les intentions d’Arkea et de Cofidis sont moins claires.