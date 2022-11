World Tour 3x3 Basket : Team Antwerp éliminé en quarts de finale à Riyadh

Team Antwerp a été éliminé en quarts de finale du Masters de Riyadh en Arabie saoudite samedi, une épreuve Masters du World Tour 3X3 de basket (messieurs).

Les Anversois ont été battus par les Serbes de Ub 21 à 18. Thibaut Vervoort a inscrit 8 points et pris 4 rebonds, Bryan De Valck (2 rebonds) et Dennis Donkor ont rajouté 4 points et Nick Celis 2.

Le quatuor, composé en grande partie de l’équipe nationale qui avait conquis la 4e place à la dernière Coupe du monde, s’était déjà incliné contre cette même équipe fin octobre en finale du tournoi Challenger de Tainan City à Taïwan.

Team Antwerp avait terminé 2e de sa poule. Après une première victoire (21-15) contre les Américains de Saint-Louis avec Bryan De Valck (1 point, 5 rebonds), Dennis Donkor (5 pts, 3 rebonds), Thibaut Vervoort (11 pts, 1 rebond) et Nick Celis (4 pts, 8 rebonds), les Anversois ont baissé pavillon devant d’autres américains ceux d’Omana (18-21) avec De Valck (3 pts, 1 rbd), Donkor (6 pts), Vervoort (3 pts, 1 rbd) et Celis (6 pts, 1 rbd).