World Scout Jamboree : l'évacuation de la délégation belge vers Séoul se déroule correctement

L'évacuation des scouts belges vers Séoul se déroule correctement, rapporte Baptiste Legast, porte-parole francophone des Scouts. "Vers 06h30, les jeunes ont commencé à préparer et ranger le camp. Ils devaient être prêts pour les départs vers 08h00", indique-t-il.

La délégation belge a quitté le site du Jamboree par petits groupes. Les premiers jeunes sont arrivés vers 12h00 à l'université d'Incheon, dans la capitale. Les autres sont encore sur la route. "L'université a fourni le repas de midi. Pour la suite, nous ne savons pas encore comment ça va se passer. Nous attendons le programme de l'Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) et de l'Association des scouts de Corée", ajoute le porte-parole.

Le site du 25e Jamboree en Corée du Sud a été évacué par mesure de précaution à cause de l'arrivée du typhon Khanun. Il s'agit du plus grand camp international de jeunes au monde, auquel participent quelque 43.000 jeunes de 160 pays. Environ 1.250 Belges y ont participé. Des milliers de participants, dont 4.000 Britanniques et 1.500 Américains, ont quitté l'événement à la fin de la semaine dernière à cause des conditions météorologiques et d'une mauvaise organisation.