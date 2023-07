World RX Circuit de 2023

Mettet prépare le grand retour du WRX !

Le Circuit Jules Tacheny de Mettet sera, du 4 au 6 août, la capitale internationale du rallycross. Cinq ans après sa dernière venue, le championnat du monde de rallycross FIA (WRX) fera son retour sur le tracé namurois. Un événement de grande ampleur qui annonce un week-end spectaculaire, sur la piste comme en-dehors.

Un sport frissonnant

"WRX" est le nom donné au mondial de rallycross, une discipline de sport automobile intense et singulière. Les courses se déroulent sur des circuits fermés entre terre et asphalte. La catégorie reine est réservée à des voitures 100% électriques. Avec des unités de puissance de 500 kW, l’équivalent de 680 chevaux, le 0 à 100 est abattu en 1,8 seconde. D’autres catégories roulent sur certaines épreuves, comme la RX2e (moteurs électriques moins puissants) ou l’Euro RX (championnat d’Europe avec moteurs atmosphériques). Le tracé de Mettet, exigeant et sinueux, offre une grande dose de spectacle au public, idéalement situé pour apercevoir la totalité de l’action en piste. Des pilotes de légende sont venus y rouler, à l’image de Sébastien Loeb, Petter Solberg ou le regretté Ken Block.

Un plateau 2023 bien garni

Vainqueur en Belgique en 2018, Loeb fait son retour en WRX cette année. Le nonuple champion du monde des rallyes sera presque à domicile, Mettet étant la course la plus proche de la France en 2023. Il aura notamment face à lui Johan Kristoffersson, leader du championnat, en quête d’un sixième titre après 2017, 2018, 2020, 2021 et 2022. Plusieurs belges seront à suivre dans les catégories annexes. Enzo Ide est en tête de l’Euro RX1 à la mi-saison. Anton Marklund, tenant du titre en 2022, le talonne toutefois d'un petit point, ce qui présage de batailles serrées. L'autre belge à garder à l'œil sera Viktor Vranckx, plus jeune pilote à avoir remporté le titre RX2e en 2022.

La course, mais pas que

Les équipes de Mettet mettront en place de multiples animations autour de la compétition. Il y aura parmi elles l’After Race Festival, une soirée festive avec DJs organisée les vendredi 4 et samedi 5. Informations supplémentaires sur le site du circuit Jules Tacheny et tickets à retrouver sur Ticketmaster et dans tous les points de vente et sur le site de Night & Day.