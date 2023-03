World of Mind, un nouveau musée dédié à l’illusion s'ouvre sur le site de Tour et Taxis

Les illusions présentées au WOM sont conçues pour s’adapter à toute la famille, et chacun a la possibilité d’en faire l’expérience selon sa propre sensibilité. Par ailleurs, "comme on sait que cela plaît beaucoup aux jeunes, on a placé de nombreux éléments 'instagrammables' au cours du parcours", ajoute le scénariste de l’exposition.

Au travers de courtes vidéos projetées en parallèle aux illusions, le neurologue belge Steven Laureys démystifie les interactions entre les cinq sens et le cerveau en les expliquant à sa fille.

Les concepteurs du musée ont en effet voulu "que les choses restent simples et ludiques. Ce n’était pas le but qu’un scientifique en blouse blanche énonce platement les faits". L’implantation à Tour et Taxis n’est pas non plus le fruit du hasard. L’envie était de créer une première exposition permanente dans cette zone aujourd’hui en plein développement. "C’est aussi l’occasion pour les visiteurs de découvrir au cours de la même journée d’autres activités proposées sur le site", ont conclu les responsables.