World Cup '94 : les Diables au pays du soccer

Avec 6 points en deux matches, les Diables sont déjà qualifiés au moment de boucler leur phase de poule face à l'Arabie Saoudite. Paul Van Himst laisse quelques cadres au repos et remanie un peu sa défense. Mais personne n'imagine un autre dénouement qu'une victoire synonyme de première place du groupe. Et pourtant.



Le fantastique solo Saeed Al Owairan glace la Belgique entière dès la 5e minute. Un contrôle manqué de Scifo rend le ballon aux Saoudiens. Al Owairan est parti, on ne le reverra plus. Il navigue entre cinq maillots rouges quasi spectateurs et s'en va ajuster Preud'homme. Les Diables ne s'en relèveront pas (0-1). Le slalom géant de 70m du N.10 saoudien sera par la suite élu 16e plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde.



Philippe Albert est revenu de manière savoureuse sur "le show Al Owairan" en février 2013 sur le plateau de La Tribune. "Staelens hésite. De Wolf se couche trop vite. Smidts est dans la purée complète. Et puis, il y a le dernier des mohicans (Albert lui-même) qui tacle. Que voulez-vous que je vous dise? C'est un but exceptionnel, mais il n'aurait jamais du arriver jusque-là".