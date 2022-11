World Athletics Awards : les cinq nommés pour le titre d'athlète masculin de l'année sont connus

World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, a dévoilé mardi les noms des cinq finalistes pour le titre d'athlète masculin de l'année. Le Suédois Armand Duplantis, le Marocain Soufiane El Bakkali, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, le Kényan Eliud Kipchoge et l'Américain Noah Lyles sont les cinq nommés.

Champion du monde en salle et outdoor en battant le record du monde (6m21) et champion d'Europe du saut à la perche, le Suédois Armand Duplantis fait office de grand favori pour succéder au Norvégien Karsten Warholm, qui ne figure pas parmi les nommés. Jakob Ingebrigtsen, compatriote de Warholm, est lui aussi candidat après ses titres européens sur 1.500 et 5.000m et son titre mondial sur 5.000m.

Parmi les autres nommés, on retrouve Noah Lyles, champion du monde sur 200m en signant le 3e chrono de l'histoire (19.31) mais aussi Soufiane El Bakkali, champion du monde du 3.000m steeple.

S'il n'a pas participé aux Mondiaux cette année, le Kényan Eliud Kipchoge est le dernier nom de la liste après avoir battu son record du monde du marathon lors du marathon de Berlin en 2h01:09

Les cinq finalistes ont été déterminées à l'issue d'un vote effectué par le Conseil de la fédération internationale (qui compte pour 50 %), la Famille de World Athletics (25 %) et le public (25 %) qui a pu voter en ligne.

Le nom du vainqueur sera connu au début du mois de décembre.