Working Men’s Club: "Manchester ? Je suis encore plus fier de la scène de Sheffield que je trouve encore plus cool"

Définitivement, on sent chez Working Men’s Club l’envie de faire revivre l’esprit "madchester" de la fin des années 80… Tu es d’accord avec ça ?

Je vois l’affiliation en termes d’association géographique et sur certains aspects de la musique mais ce n’était pas recherché forcément, on n’a pas creusé cette piste-là. Les gens ont fait le parallèle un peu par hasard, mais pour être honnête il y a de nombreuses autres scènes qui m’ont d’avantage inspiré que la scène "madchester". Je suis par exemple plus fier encore de la scène de Sheffield et je la trouve encore plus cool. Les gens pensent souvent à Manchester comme étant l’épicentre de la musique électronique du Nord à cause de l’Hacienda, mais il se passait aussi beaucoup de trucs du côté de Blackburn avec l’Acid House ou encore à Sheffield et Leeds avec des groupes comme LFO par exemple ou The Human League. Si on parle de musique électronique anglaise, tous ces trucs sont inspirants. Et ce qui se passe dans le Sud est tout aussi inspirant pour moi donc je ne cantonnerais pas mon inspiration simplement à Manchester.