Workation, tracances, vacail... On ne manque plus d'imagination pour désigner le télétravail.

Les railleurs ont proposé à leur tour une exploration de ces termes, que le media Spotters, décryptant les tendances sur les réseaux sociaux, appelle "copypasta". On y trouve la contraction de travail et hôpital ("trapital"), celle de travail et sexe ("trexe") ou encore la contraction de burn-out et travail ("burnail"). On pourrait ajouter, avec de l'imagination, celle des vacances au travail ("vacail") ou encore du bureau en vacances ("buvac").