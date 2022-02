WORK, de Claudio Stellato – au Centre Culturel d’Uccle

Dans le cadre du TOM Festival, le Centre Culturel d’Uccle vous présente le spectacle WORK, de Claudio Stellato, avec Joris Baltz, Oscar de Nova de la Fuente, Mathieu Delangle et Nathalie Maufroy.

À voir le dimanche 20 février à 16, au Centre Culturel d’Uccle.

Des clous, du bois, de la peinture, quelques outils et des gestes quotidiens qui nous semblent sans importance, revisités et transformés dans un atelier de bricolage fantastique. Un spectacle-objet, où le bricolage devient un art, entre danse, cirque, potlatch et sculpture.

Comme dans une notice de montage d’un univers parallèle, les personnages/artisans travaillent sur un chantier où chacun a son rôle. Ils effectuent des gestes précis, fruit d’heures et d’heures de routine. Ici, les efforts physiques sont poussés jusqu’à l’épuisement pour un résultat parfois absurde. Tandis que les matériaux et les supports scénographiques se transforment successivement, de vrais tableaux prennent forme. On voit la matière évoluer et la scène se métamorphoser sous nos yeux. On vit la création d’une œuvre d’art avec ses mutations lentes, ses chemins compliqués et illogiques.

Dans cet univers de l’absurde et de l’étrange, le bricolage n’est pas traité dans sa forme brute : il devient le rituel d’une beauté chaotique.