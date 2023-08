WordPress met en vente des sites prévus pour rester en ligne 100 ans

WordPress, l’entreprise qui fait tourner une bonne partie des sites internet en ligne, que ce soit via l’abonnement WordPress.com ou via son CMS gratuit (Content Management System, c’est-à-dire un système de gestion de contenu), existe depuis plus de 20 ans.

Et WordPress ne compte pas en rester là. L’entreprise mise désormais sur le long terme avec une nouvelle opération marketing : le "plan 100 ans." Concrètement, Wordpress veut vous vendre des noms de domaines qui resteront en ligne au moins 100 ans.

"Le plan 100 ans garantit que vos histoires, vos réalisations et vos souvenirs seront préservés pour les générations à venir. Un seul paiement. Cent ans d'héritage", nous explique le site de l’opération. Pour garantir la longévité du site, WordPress s’associera à l’Internet Archive, afin qu’une trace persiste en ligne. Des mesures sont également prévues afin de faciliter le transfert du site en cas de décès du propriétaire.

Bon, tout cela a évidemment un prix. Ce site centenaire vous coûtera 38.000 $, soit environ 35.000 €. Un prix justifié, selon Matt Mullenweg, PDG et cofondateur de Wordpress : "Qu'il s'agisse d'offrir à un nouveau-né le cadeau spécial d'un domaine et d'un foyer à vie sur le web, ou d'inscrire dans votre testament que votre site web et son histoire seront accessibles aux générations futures, j'espère que ce plan incitera les gens et les autres entreprises à penser à construire pour le long terme."