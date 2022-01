Wordle : pourquoi ce jeu "de mots" en ligne est-il un carton ?

Wordle est le jeu en ligne qui cartonne en ce moment sur le web et les réseaux sociaux. Vous y jouez peut-être. Pourquoi est-ce un tel succès. Quelques éléments de réponse avec Gilles Quoistiaux.

Comment ça fonctionne.

C’est extrêmement simple. Vous avez une grille que vous devez remplir de lettres pour former un mot. Vous avez six essais pour trouver le mot. Chaque fois qu’une lettre est au bon endroit ou que c’est la bonne lettre mais qu’il faut la placer ailleurs dans le mot, le programme vous en informe. Il met la lettre en couleurs, ce qui vous aide à trouver le mot mystère.

Un dérivé de Motus ?

Le jeu est apparu le 1er novembre dernier. C’est un développeur américain qui l’a mis en ligne. Le premier jour, 90 personnes ont joué à Wordle. Six semaines plus tard, ils étaient déjà plus de deux millions. Ça, c’est pour la version anglophone évidemment. Vu le succès, d’autres développeurs ont créé des versions du jeu dans d’autres langues. Et notamment en français. Il y en a plusieurs. L’une d’entre elles s’appelle Sutom. C’est l’anagramme de… Motus. Sutom compte déjà plus de 150.000 utilisateurs.